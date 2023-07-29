السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شعبة الدواجن يكشف تأثير درجات الحرارة على الفراخ.. وأسباب انخفاض الأسعار

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إنه بسبب درجات الحرارة حدث نفوق عددًا كبيرًا من الدواجن، مشيرًا إلى أن أصحاب المزارع تداركوا الموقف واخرجوا الدواجن قبل موعدها بأوزان أقل من التي تخرج به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، أنه لم يحدث خسائر كبيرة لهم بل بالعكس تداركوا لموقف سريعًا وتم بيع لأوزان المتوسطة كيلووكيلو ونصف، مشيرًا إلى أن هذا سبب انخفاض الأسعار بالإضافة لقلة الشراء وكثرة المعروض.

زيادة المعروض

وتابع، أنه كان يتم إنتاج 2 مليون دجاجة يوميًا وحايًا أنتج 4 مايون دجاجة يوميًا مما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار.

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