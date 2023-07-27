الفراخ تواصل التراجع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2023/7/27

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 56 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية وتصل للجمهور بسعر 65 جنيهًا، ويختلف سعرها للجمهور حسب البائع والمنطقة، كما تراجعت أسعار البيض في المزارع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 56 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 97 جنيهًا.

سعر الفراخ أمهات بيضاء: 48 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض: 6 جنيهات.

كتكوت ساسو: 8 جنيهات.

كتكوت بلدىي: 6 جنيهات.

فيومي: 7 جنيهات.

بط مولر: 14 جنيهًا.

بط مسكوفي: 19 جنيهًا.

بط بيور: 10 جنيهات.

سمان عمر أسبوعين: 7 جنيهات.

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تراجعًا واضحًا منذ أيام قليلة، بعد أن كانت تسجل أسعار كرتونة البيض بجميع أنواعه في المتوسط 116 جنيهًا، فتراجعت دون مستوى 100 جنيه في بعض الأنواع، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 95 جنيهًا.

كرتونة بيض أحمر: 100 جنيه.

كرتونة بيض بلدي: 100 جنيه.

وسجلت أسعار الأعلاف بعض التباين خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر علف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 18200 جنيه، وعلف بادي رومي 20550 جنيهًا، كما أن أسعار أعلاف الماشية تراوحت بين 17800 جنيه إلى 18700 جنيه، وأعلاف البط 18700 إلى 18800 جنيه، وأعلاف الأرانب 16000 جنيه.