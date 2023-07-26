الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

تحظى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام الماضية وذلك بسبب استقرار الأسعار خلال جلسة الافتتاح على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية حيث يترقب سوق المعدن النفيس صدور مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي واجتماع الفيدرالي لتحديد مصير أسعار الفائدة الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في محلات الصاغة حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية حيث استقر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية عند مستوى 2165 جنيه فيما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 1965 دولارا.

وتراجعت الأسعار في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي بقيمة 20 جنيه بنسبة 0.9% فيما ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات لتسجل مستوى 1962 دولارا بنسبة 0.4% وذلك بسبب التذبذب الذي يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة بفعل أزمة الدولار.

وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2476.5 جنيه.
الشراء 2465.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2270.25 جنيه.
الشراء 2259.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2167 جنيها.
الشراء 2157 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقطة.

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سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 يوليو 2023


سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1857.5 جنيه.
الشراء 1848.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1444.75 جنيه.
الشراء 1438 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1238.25 جنيه.
الشراء 1232.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 928.75 جنيه.
الشراء 924.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 1.25 نقطة.

 

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17336 جنيها.
الشراء 17256 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 24 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1962$.
الشراء 1961$.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

 

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