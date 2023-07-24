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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 يوليو 2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو بلغ استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي

ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) خلال  التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

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