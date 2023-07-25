الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر ليلة "صاحبة السعادة" مع كريس المصرى وأيامنا الحلوة بمهرجان العلمين

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أتاح موقع شركة تذكرتي تذاكر ليلة "صاحبة السعادة في العلمين مع كريس المصري"، و"أيامنا الحلوة"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامته 29 يوليو الجاري في أحد المسارح الضخمة بالعلمين الجديدة.

وجاءت فئات تذاكر أكبر ماجيك شوف في العلمين الجديدة كالتالي:

  • تذكرة VIP سعرها: 800 جنيه
  • تذكرة Platinum سعرها: 600 جنيه
  • تذكرة Gold سعرها: 400 جنيه
  • تذكرة Silver سعرها: 200 جنيه

تشارك الإعلامية إسعاد يونس ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تقام فعالية ضخمة يوم 29 يوليو الجاري يشارك فيها بجانب الإعلامية إسعاد يونس كل من الساحر كريس المصري، وفرقة "أيامنا الحلوة" في ليلة ساحرة، تضم العديد من الفقرات الشيقة والترفيهية على خشبة المسرح.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مشاركة الساحر كريس المصرى، المعروف بخفة يده، في العرض الترفيهي المقرر إقامته يوم السبت المقبل 29 يوليو الجاري. 

ويشمل حفل الـ"ماجيك شو" خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عرضًا ضخمًا لكريس المصري ومشاركة فرقة "أيامنا الحلوة"، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية على خشبة المسرح.

وشهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذى حققه حفل الفنان تامر حسنى، الجمعة الماضى، فى افتتاح حفلات المهرجان.

وحجز الجمهور أغلب تذاكر حفل الفنان أحمد سعد، المقرر إقامته الخميس المقبل، وذلك بأسعار تراوحت بين ٢٥٠ و٦٥٠٠ جنيه للتذكرة الواحدة، إلى جانب حجز أغلب تذاكر حفل راغب علامة ونانسى عجرم، المقرر الجمعة المقبل، فى واحدة من أضخم حفلات الموسم.

 

 

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