الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع إقبال الكثير من المواطنين على السفر إلى المملكة العربية السعودية حرص المواطنون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل،  حيث شهدت أسعار الريال السعودي بالبنوك استقرارًا، ويسجل الريال السعودي بداخل البنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه بالنسبة للشراء، بينما سعر البيع بلغ 8.24 جنيه. 

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنوك المصرية. 

أسعار الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك مبلغ 8.20 جنيه للشراء، وقيمة 8.23 جنيه بالنسبة للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري. 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه شراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

وعن سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري يبلغ 8.24 جنيه للبيع، والشراء 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ويسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» يبلغ 8.19 جنيه للشراء، فيما يسجل سعر البيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

أظهرت التعاملات الصباحية وصول السعر داخل بنك SAIB أمام الجنيه عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرضت فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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سعر عملة السعودية في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الحكومي بنك مصر أمام الجنيه عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي على الموقع الإلكتروني داخل ببنك القاهرة إلى مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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