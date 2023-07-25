منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، سجل استقرارا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، و شهد سعره الدولار تصدرًا على محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.