سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع منتصف التعاملات الأسبوعية حرص عشاق الذهب والأشخاص المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب وجود حالة من الاستقرار المحلوظ في تعاملات اليوم، في تعاملات محلات الصاغة لكي يسجل سعر جرام الذهب في عيار 21 مبلغ 2165 جنيها، أما سجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي في اليوم نحو 1961 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

ويقدم "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 يوليو، وفقًا تحديثات في شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 2474 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 يوليو نحو 2165 جنيها.

سعر الذهب الآن اليوم الثلاثاء 25 يوليو عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 عيار 18 اليوم نحو 1856 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1447 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو في مصر

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في محلات الصاغة المحلية عند مبلغ 17320 جنيها.

ومن الجدير بالذكر، أنه تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أول أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، بصفته المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة بتجارة الذهب والمجوهرات من خلال الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة مبلغ 20 جنيهًا بالأسواق المحلية وذلك يكون خلال تعاملات الأسبوع، المنتهي مساء أول أمس السبت، حيث أن افتتح جرام الذهب في عيار 21 التعاملات صباح في يوم الاثنين الماضي ويكون عند مستوى 2180 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى مبلغ 2200 جنيه.