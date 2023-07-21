"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

- الذهب في مصر يفقد ارتباطه بالبورصة العالمية ويستقر مع ارتفاع الأونصة

- تعافي الدولار للجلسة الرابعة على التوالي يضغط على الذهب



انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي، ولكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي التراجع الأخير في أسعار الذهب بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم وقت كتابة تقرير جولد بيليون الجمعة عند المستوى 1963 دولار للأونصة بعد أن انخفضت بنسبة 0.3% مسجلة أدنى مستوى منذ 3 جلسات عند 1962 دولار للأونصة، بينما على المستوى الأسبوعي يقترب الذهب من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4%.

- سعر أونصة الذهب

وفشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة المهم 1980 دولار للأونصة والذي يعد البوابة الرئيسية للوصول إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التراجع وتختبر الآن منطقة الدعم 1960 – 1965 دولار للأونصة.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، أمس، عن أن مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بمقدار 9000 إلى 228 ألف مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي كانت قراءته عند 237 ألفًا، بينما كانت التوقعات بقيمة 239 ألفًا.

تراجع أعداد المطالبين بإعانات البطالة يعكس استمرار تماسك قطاع العمالة في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في تقييمه لوضع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تسببت هذه البيانات في زيادة الضغط على عمليات البيع الذهب من أجل جني الأرباح لتتوسع الخسائر بالقرب من مستويات 1960 دولارًا للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعد تصحيحًا سلبيًا، وعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن النفيس مع بداية الأسبوع، وتسجيله أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي انتعش في المقابل بشكل كبير، وسجل ارتفاعًا للجلسة الرابعة على التوالي، وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.3% في طريقه لتسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.

ارتفاع مستويات الدولار هذا الأسبوع يعد تصحيحًا إيجابيًا بعد الهبوط الحاد الذي سجله الأسبوع الماضي ودفعه إلى تسجيل أدنى مستوياته منذ شهر أبريل من عام 2022، ليحقق استفادة من البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع، وأظهرت تضاربًا في توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي، وهو ما زاد من الطلب على الدولار، ليحاول العودة إلى مستويات معتدلة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقابل.

- تعافي الدولار يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب



ساهم تعافي الدولار في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال جلسة الأمس، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 2.6%، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3.876%.

تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير احتمال بنسبة تقترب من 100% بقيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وفي المقابل تتوقع الأسواق عدم رفع الفائدة مرة أخرى في أي اجتماع حتى نهاية العام.

وساعدت هذه التوقعات في الأسواق على دعم الذهب خلال الفترة الأخيرة كون انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي يدعم ارتفاع الذهب بشكل كبير، لأنه يعد أصلًا لا يقدم عائدًا لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائدًا يتزايد بارتفاع الفائدة.



- أسعار الذهب في مصر

أسواق الذهب في مصر تواصل الاستقرار دون تغير، كما فقد الذهب ارتباطه مع السعر العالمي مرة أخرى، وهو ما يظهر في استقرار الأسعار محليًا، في الوقت الذي نشهد فيه تحركات قوية لسعر الأونصة عالميًا، بحسب جولد بيليون

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الجمعة 2165 جنيهًا للجرام دون تغير عن سعر افتتاح جلسة الأمس التي شهدت تغيرًا ضعيفًا لا يتعدى 5 جنيهات طوال الجلسة، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيهًا.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب محليًا يعكس فك الارتباط بين السعر المحلي والعالمي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب العالمي مطلع هذا الأسبوع لأعلى مستوى في 9 أسابيع نجد أن الذهب المحلي ثابت تقريبًا دون تغيرات تذكر.

السبب الرئيسي وراء هذا الثبات والاستقرار في أسعار الذهب المحلية يرجع إلى استقرار العوامل الأخرى التي تسهم في التسعير، وعلى رأسها سعر الدولار في السوق الموازية التي تشهد استقرارًا دون تغير منذ فترة، في ظل تراجع الطلب على الدولار في الأسواق الموازية.

من جانب آخر نشهد ضعفًا في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تراجع السيولة النقدية في الأسواق، الأمر الذي يؤثر على السعر بشكل سلبي ويدفعه إلى الثبات بشكل كبير.

ونجحت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض المحلي من الذهب، الأمر الذي أعاد التوازن بين العرض والطلب بشكل كبير، وأعاد الهدوء في التعاملات، نظرًا لأنه قلل من عمليات فرض السعر في السوق وفقًا لإتاحة الذهب.

وترى الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب، ما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.