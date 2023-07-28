الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ|بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، حيث ثبتت أسعار الفراخ البيضاء عند 55 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك ، كما ثبتت أسعار البيض بكافة أنواعه في المزارع.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر. 

الفراخ تواصل التراجع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2023/7/27

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء    55 جنيه .
  • سعر الدواجن الساسو : 93 جنيه .
  • سعر الفراخ امهات بيضاء  :    48 جنيه .

طن زيت الذرة المكرربـ51500 جنيه.. أسعار زيت الطعام في الأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

  • سعر الفراخ البلدي :      95 جنيه
  • الدواجن بياض أبيض سلك      55 جنيه
  • الدواجن بياض أبيض أرضي   57 جنيه

 

سعر الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت  ابيض  :  7 جنيه .
  • سعر كتكوت  ساسو  :    8 جنيه .
  • كتكوت أبيض شركات    13.50 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان     6.75 جنيه   0.50
  • كتكوت ساسو      7 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 8 جنيه
  • كتكوت بلدي 5.25 جنيه
  • كتكوت هجين      6.75 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض      4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر       3.50 جنيه

 

سعر كرتونة البيض 

كرتونة بيض أبيض: 95 جنيه   

كرتونة بيض أحمر:      100 جنيه   

كرتونة بيض بلدي        100 جنيه  

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الدواجن أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن أسعار البيض سعر الفراخ البلدي اسعار الدواجن

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