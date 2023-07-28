أسعار الفراخ|بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر
استقرت أسعار الدواجن عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، حيث ثبتت أسعار الفراخ البيضاء عند 55 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك ، كما ثبتت أسعار البيض بكافة أنواعه في المزارع.
وتعرض الدستور في التقرير التالي بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر.
سعر الفراخ اليوم
- سعر الدواجن البيضاء 55 جنيه .
- سعر الدواجن الساسو : 93 جنيه .
- سعر الفراخ امهات بيضاء : 48 جنيه .
- سعر الفراخ البلدي : 95 جنيه
- الدواجن بياض أبيض سلك 55 جنيه
- الدواجن بياض أبيض أرضي 57 جنيه
سعر الكتاكيت اليوم
- سعر كتكوت ابيض : 7 جنيه .
- سعر كتكوت ساسو : 8 جنيه .
- كتكوت أبيض شركات 13.50 جنيه
- كتكوت أبيض قطعان 6.75 جنيه 0.50
- كتكوت ساسو 7 جنيه
- كتكوت ساسو بيور 8 جنيه
- كتكوت بلدي 5.25 جنيه
- كتكوت هجين 6.75 جنيه
- كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
- كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
سعر كرتونة البيض
كرتونة بيض أبيض: 95 جنيه
كرتونة بيض أحمر: 100 جنيه
كرتونة بيض بلدي 100 جنيه