الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز للجملة، اليوم الخميس 27 يوليو، استقرارًا في السوق المحلية للتاجر والمستهلك، عقب رحلة من الهبوط المتواصل خلال تعاملات أمس، بالنسبة للأرز الأبيض والشعير مابين 100 : 600 جنيه للطن.

أسعار الأرز للجملة اليوم

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 12.100 جنيه للطن ،وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 11.100 جنيه ،ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 18.400 جنيه للطن ،وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 16.800 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 23 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

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