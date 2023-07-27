الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

استمرت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، في الارتفاع لتسجل لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات صباح اليوم الخميس، وسط توقع باستمرار في الارتفاع بفعل ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية غير مسبوقة.

وتتصاعد التوقعات بأن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 107 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول ديسمبر المقبل. وذلك بانخفاض بمقدار 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023.

وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح.

 ومن المقرر أن تحدث عدة انقطاعات في الإمداد في الأسابيع المقبلة، ففي الولايات المتحدة، تم إغلاق جزء من خط أنابيب نقل الغاز كولومبيا بعد اندلاع حريق في المنطقة المجاورة، مما قلل إمدادات غاز إلى مصنع كوف بوينت للغاز الطبيعي المسال. وفي النرويج، من المقرر إجراء الصيانة المخطط لها في المرافق الرئيسية الشهر المقبل، وفي روسيا، تخطط Yamal LNG لإغلاق قطار إنتاج واحد للعمل لمدة ثلاثة أسابيع في أغسطس.

استهلاك الغاز الطبيعى استهلاك الغاز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ارتفاع أسعار الغاز البترول والثروة المعدنية اسعار الغاز الطبيعي العالمية أسعار الغاز الطبيعي الأسعار في أوروبا ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا