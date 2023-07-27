ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

استمرت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، في الارتفاع لتسجل لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات صباح اليوم الخميس، وسط توقع باستمرار في الارتفاع بفعل ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية غير مسبوقة.

وتتصاعد التوقعات بأن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 107 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول ديسمبر المقبل. وذلك بانخفاض بمقدار 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023.

وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح.

ومن المقرر أن تحدث عدة انقطاعات في الإمداد في الأسابيع المقبلة، ففي الولايات المتحدة، تم إغلاق جزء من خط أنابيب نقل الغاز كولومبيا بعد اندلاع حريق في المنطقة المجاورة، مما قلل إمدادات غاز إلى مصنع كوف بوينت للغاز الطبيعي المسال. وفي النرويج، من المقرر إجراء الصيانة المخطط لها في المرافق الرئيسية الشهر المقبل، وفي روسيا، تخطط Yamal LNG لإغلاق قطار إنتاج واحد للعمل لمدة ثلاثة أسابيع في أغسطس.