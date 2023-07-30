أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 30-7-2023

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد استقرارا في الأسواق حيث سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز بين 280 و 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية، وسجلت سعر اللحم الجملى 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو ، فيما تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

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