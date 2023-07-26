الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة" تكشف تفاصيل جهود الوزارة فى تحقيق الاتزان بسوق اللحوم

اللحوم
اللحوم

أوضح الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل جهود الوزارة في تحقيق الاتزان بسوق اللحوم، قائلًا: "إن هناك اهتمامًا وحرصًا من الدولة المصرية على تلبية احتياجات المواطن المصري، وكان لوزارة الزراعة دور كبير بتوجيهات وزير الزراعة من خلال ضخ كميات إضافية من المنتجات الغذائية في منافذ بيع وزارة الزراعة". 

وأَضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه قد تم فتح مجموعة من المنافذ، كما تم إطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بمبادرة "خير مزارعنا" في عموم محافظات الجمهورية، حيث يوجد أكثر من 200 منفذ تغطي معظم أنحاء الجمهورية، ويبلغ عددها 243 منفذًا بخلاف المنافذ المتنقلة المتواجدة تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي، لافتًا إلى أن كل ذلك يساهم في إيجاد بديل أمام المواطن المصري.

وأشار الدكتور محمد القرش إلى أنه يتم وضع مواصفات أسعار تقل عن السوق في كل الأصناف بمقدار 25% إلى 30%، وأحيانًا أكثر من ذلك. 

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