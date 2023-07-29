السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 اليوم؟

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

هل يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 اليوم؟ سؤال ارتفعت به محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بالثانوية العامة، كمحاولة لمعرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

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هل يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 اليوم؟

علمت "الدستور"، من مصادر خاصة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن كنترولات أوشكت على تسليم النتيجة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، للاطلاع عليها قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاعتمادها رسمياً.

وأكدت المصادر، أنه من المتوقع إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة مساء اليوم أو صباح غد.

وشددت المصادر، أن الدكتور رضا حجازي، سيقوم بالاتصال هاتفياً بالأوائل لتبليغهم وتهنئتهم تليفونيا، ودعوتهم لتكريمهم أثناء حضور المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان النتيجة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في محاولة لتهدئة الرأي العام، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأكد "زلطة"، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق؛ لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها.

وفي الختام، أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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