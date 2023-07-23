الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

ينشر موقع "الدستور" لجمهوره مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر، والتي يزداد البحث عنها في ظل تطبيق التوقيت الصيفي

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر خلال التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في عدد من محافظات مصر:

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر : 4:27 ص
موعد أذان الظهر : 1:02 م
موعد أذان العصر : 4:38 م
موعد أذان المغرب : 7:54 م
موعد أذان العشاء : 9:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر : 4:28 ص
موعد أذان الظهر : 1:07 م
موعد أذان العصر : 4:46 م
موعد أذان المغرب : 8:02 م
موعد أذان العشاء : 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر : 4:19 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:37 م
موعد أذان المغرب : 7:53 م
موعد أذان العشاء : 9:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد أذان الفجر : 4:21 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:35 م
موعد أذان المغرب : 7:51 م
موعد أذان العشاء : 9:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 1:02 م
موعد أذان العصر : 4:40 م
موعد أذان المغرب : 7:57 م
موعد أذان العشاء : 9:27 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي 

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر : 1:03 م
موعد أذان العصر : 4:35 م
موعد أذان المغرب : 7:51 م
موعد أذان العشاء : 9:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر : 4:38 ص
موعد أذان الظهر : 1:00 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:46 م
موعد أذان العشاء : 9:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

موعد أذان الفجر : 4:37 ص
موعد أذان الظهر : 12:56 م
موعد أذان العصر : 4:23 م
موعد أذان المغرب : 7:40 م
موعد أذان العشاء : 9:04 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر : 4:40 ص
موعد أذان الظهر : 12:55 م
موعد أذان العصر : 4:18 م
موعد أذان المغرب : 7:36 م
موعد أذان العشاء : 8:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر : 4:13 ص
موعد أذان الظهر : 12:51 م
موعد أذان العصر : 4:30 م
موعد أذان المغرب : 7:46 م
موعد أذان العشاء : 9:17 م

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