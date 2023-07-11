قناة الناس.. عالم أزهرى يوضح أفضل وقت لدعاء صلاة الاستخارة (فيديو)

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاستخارة هى طلب خير الأمرين، لافتًا إلى أن الإنسان يستعين بالله الذي يعلم ولا نعلم ويبين خير ما هو لنا.

وأضاف “سلامة” اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الإنسان يستخير الله في الزواج والعمل والسفر وفي الرحلة، وفي أي أمر في حياته، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلمنا الاسْتِخَارَةَ في الأمور كلها كالسورة من القرآن".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.