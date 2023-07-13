قناة الناس| أمين الفتوى: الرسول كان يُخرج الحيّض لشهادة الخير فى صلاة العيد (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: “أنها ذهبت إلى صلاة عيد الأضحى وهى فترة الحيض، وذلك من أجل إظهار الفرحة بالعيد كما أمر الشرع، فهل عليها إثم أو ذنب؟”.

وقال أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يخرج الحيض لشهادة الخير فى صلاة العيد، لكن كن لا يصلين، كن يشهدن الخير والتكبيرات ويحضرن الخطبة وكن يعتزلن الصلاة".

وحول وقوع إثم أو ذنب عليها، أوضح: "إن شاء الله يكون مفيش عليها أى ذنب بس تأخر لبالها ولا تحرج إنها تعتزل الصلاة، لو خارجة فى ساحة روحي عادي بس متصليش، لكن لو فى مسجد لا تدخلي المسجد بالحيض".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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