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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023 استقرار نسبي في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة منذ بداية الربع الأول من العام الحالي 2023 منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في أكتوبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023 في كافة فروع البنوك المصرية بجميع محافظات الجمهورية والذي أثر تأثير كبير على أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين، وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة السلع

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وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقرت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعرت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك HSBC بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه في عمليات الشراء و 30.95 جنيه في عمليات البيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى وأسعار الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2023/7/21

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تفاصيل أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 21-7-2023

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 34.59 جنيه للشراء و 34.71 جنيه للبيع.

بلغت الجنيه الاسترليني نحو 39.82 جنيه للشراء و 39.96 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.51 جنيه للشراء و 100.89 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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