استقرار فى أسعار الذهب اليوم فى منتصف التعاملات الصباحية المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب، اليوم، في منتصف التعاملات الصباحية، حالة من الاستقرار؛ تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب، اليوم، المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار 18 نحو 1860 جنيهًا.

وسجل عيار 21 نحو 2170 جنيهًا.

وسجل عيار 24 نحو 2480 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب 17360 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي 1966 دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.