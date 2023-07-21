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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة السلع

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف خاصة بعد التراجع الذي شهدته الأسواق بعد توفير كميات كبيرة من الأعلاف.

وتقدم “الدستور” إلى متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 

بلغت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي المستوردة اليوم في بورصة السلع 12200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم في بورصة السلع 12200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أوكراني المستوردة اليوم الجمعة 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم  يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار الفراخ بالأسواق | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

 

بلغت أسعار الذرة الصفراء أمريكي  المستوردة اليوم  2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء روماني المستوردة اليوم الخميس 20 يوليو 2023، في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه 

أسعار فول الصويا اليوم الجمعة 21  يوليو

قدرت  أسعار فول الصويا 44 % المستوردة اليوم الجمعه 21 يوليو 2023، في بورصة السلع 27000 جنيه للطن صب أرضه.

قدرت أسعار فول الصويا 46% (محلي) المستوردة اليوم الجمعه 21 يوليو 2023، في بورصة السلع 28000 جنيه للطن صب أرضه.

قدرت أسعار فول الصويا 46% (مستورده) المستوردة اليوم الجمعه 21 يوليو 2023، في بورصة السلع 28000 جنيه للطن صب أرضه.

قدرت  أسعار الردة ( نخالة )  المستوردة اليوم الجمعة 21 يوليو  2023، في بورصة السلع  10000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت  أسعار زيت صويا منزوع 42500 جنيه صب وصال اليوم الجمعه 21 يوليو.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر 43500 جنيه صب  وصال.

قدرت أسعار  بذرة فول الصويا 27000 جنيه صب وصال.

قدرت أسعار كسب عباد 36% 16500 جنيه صب وصال اليوم الجمعة 21 يوليو.

قدرت  أسعار  دي دي جي إس 27% 24000 جنيه صب وصال اليوم الجمعة 21 يوليو.

قدرت  أسعار جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيه صب وصال اليوم الجمعة 21 يوليو.

قدرت أسعار قشر فول الصويا 7500 جنيه صب وصال اليوم الجمعة 21 يوليو.

أسعار دي دي جي أسعار فول الصويا 46 أسعار الذرة الصفرا أسعار الذرة الصفراء صربي أسعار الأعلاف أسعار الذرة الصفراء الذرة الصفراء أوكراني الذرة الصفراء صربي

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