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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ بالأسواق | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الفراخ عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، ووصل سعر الفراخ البيضاء إلى 53 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وتصل إلى المواطنين بسعر 63 جنيها وتختلف من منطقة لأخرى، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض ارتفاعا وصل إلى 4 جنيهات في كرتونة البيض الأحمر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023. 

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء: 53 جنيها

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

  • سعر الدواجن الساسو: 102 جنيها
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء: 50 جنيها.

 

أسعار الكتاكيت 

كتكوت أبيض 9 جنيهات

كتكوت ساسو 9 جنيهات

كتكوت بلدى 7 جنيهات

فيومى 9 جنيهات

بط مولر 19 جنيها

بط مسكوفى 23 جنيها

بط بيور 14 جنيها

سمان عمر أسبوعين 7 جنيهات

الكتكوت البلدي الحر: 6.50 جنيه

الكتكوت البلدي المشعر: 6.75 جنيه

الكتكوت البلدي الهجين: 7.25 جنيه

الكتكوت الروذي التسمين: 11.00 جنيها

الكتكوت الروذي: 10.00 جنيهات

الكتكوت البيور الساسو: 11.00 جنيها

الكتكوت الأبيض تسمين: 10.25 جنيه

البط المسكوفي: 23.00 جنيها

البط البغالي - المولار: 16.00 جنيها

البط  البيور: 14.25 جنيه

البط الفرنساوي البكيني: 8.00 جنيهات

البط المسكوفي وزن 200 جرام: 34.00 جنيها

البط البغالي - المولار وزن 200 جرام: 28.00 جنيها

البط البيور  وزن 200 جرام: 26.00 جنيها

البط الفرنساوي البكيني وزن 200 جرام: 20.00 جنيها

 

سعر كرتونة البيض 

 

  • ارتفع سعر كرتونة بيض أبيض بنحو 4 جنيهات في المزرعة لتسجل: 115 جنيها.
  • وارتفع سعر كرتونة بيض أحمر بنحو جنيهان لتسجل 118 جنيها.
  • واستقر سعر كرتونة بيض بلدي عند 120 جنيها
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أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

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