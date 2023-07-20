الذرة الأرجنتينية بـ12500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 12500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة الأوكرانية 10500 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 1800 جنيه، بينما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 1750 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 13200 جنيه، وبلغ سعر طن بذور الصويا SB المستوردة 40300 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلية 44% 27500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلية 28500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه للطن، فيما سجل صويا هاي فات 43% محلية 23800 جنيه للطن.

ووصل سعر طن كسب عباد 36% 19000 جنيه، ووصل سعر جيلوتين المستورد إلى 48000 جنيه، بينما وصل سعر طن رده بران المحلي إلى 10300 جنيه، ووصل سعر جيلوتين المحلي إلى 47000 جنيه. وسجل سعر حمولة تبن القمح الجديد 250 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأعلاف البادي 21500 جنيه، وسجل سعر طن العلف النامي 20600 جنيه، وسجل سعر طن العلف الناهي 20550 جنيهًا، وسجل سعر طن العلف البادي النامي 20450 جنيهًا، وسجل سعر طن العلف البياض 20500 جنيه. كما سجل سعر طن العلف البياض 17% 20200 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياض 16% 20100 جنيه، ووصل سعر طن العلف البياض 14% إلى 20000 جنيه.