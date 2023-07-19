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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

الأعلاف
الأعلاف

إضافات الأعلاف تعتبر من المواد التي تتدخل في تربية الدواجن، وقد شهدت أسعارها أستقرار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع أسعار خامات الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف كالسيوم اليوم الأربعاء 19 يوليو 42000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف  داي كالسيوم اليوم الأربعاء 19 يوليو 39000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف  كولين كلورايد اليوم الأربعاء 19 يوليو 52000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف لايسين اليوم الأربعاء 19 يوليو 83000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف ميثيونين اليوم الأربعاء 19 يوليو 120000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف ثريونين اليوم الأربعاء 1 9 يوليو 73000 جنيها معبا أرضه. 

بلغت أسعار إضافات الأعلاف  بيكربونات الصوديوم اليوم الأربعاء 19 يوليو 28000 جنيها معبا أرضه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

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وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ 65 مليون دولار

200 جنيه تراجع للردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس في البورصة

أسعار مسحوق السمك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 

بلغت أسعارمسحوق سمك إماراتي 60% اليوم الأربعاء 19 يوليو 60000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق اللحم 55%  اليوم الأربعاء 19 يوليو 29000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم الأربعاء 19 يوليو 14000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) اليوم الأربعاء 19 يوليو 12000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) اليوم الأربعاء 19 يوليو اليوم الأربعاء 19 يوليو 35000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) اليوم الأربعاء 19 يوليو 27000 جنيها معبا أرضه. 

مسحوق سمك محلي 50% اليوم الأربعاء 19 يوليو27000 جنيها معبا أرضه . 

إضافات الأعلاف كالسيوم أسعار إضافات الأعلاف مسحوق السمك أسعار مسحوق السمك اليوم الأربعاء 19 مسحوق اللحم 55 أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء

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