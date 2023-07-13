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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

200 جنيه تراجع للردة.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس في البورصة

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الردة تراجعا في الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث تراجعت بمقدار 200 جنيه في الطن، فقد سجلت اليوم 10500 جنيه للطن مقابل أسعار أمس 10800 جنيه للطن معبأ أرضه.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 13 يوليو

قدرت  أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الخميس بـ 12000 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني لتسجل 12000 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  الذرة الصفراء أوكرانيا  لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  الذرة الصفراء صربي  لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  أسعار الذرة الصفراء بلغاري لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  أسعار الذرة الصفراء رومانيا لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

 قدرت  أسعار الذرة الصفراء أمريكي لتسجل 10500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

أسعار فول الصويا اليوم الخميس 13 يوليو 

قدرت  أسعار فول صويا 44 % اليوم 27500 جنيه للطن صب أرضه.

قدرت  أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم عند 29000 جنيه للطن  صب أرضه.

بينما أسعار أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم 28500 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار الردة اليوم الخميس 13 يوليو 

قدرت أسعار أسع زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب وصال.

قدرت أسعار أسع زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب وصال.

قدرت أسعار أسع بذرة فول الصويا 27000 جنيه للطن صب أرضه.

قدرت  أسعار أسع كسب عباد 36% 17000 جنيه للطن صب أرضية، حيث تراجعت 750 جنيها عن أسعار أمس.

قدرت  أسعار اسع دي دي جي إس 27% 24000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار جلوتين مستورد 60% 49000 جنيه للطن معبأ أرضه.

قدرت أسعار قشر فول الصويا 10250 جنيها للطن.

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