برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الإفراج المتواصل عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي هدفه حل أزمة أعلاف الحيوانات لتخفيف عبء تكلفة تربية الماشية عن الفلاحين، ودعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح عويان، في تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى توفير الأعلاف خاصة الذرة والفول الصويا في الأسواق لأنها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار الأعلاف لوقف زيادة أسعار الدواجن وحيوانات المزارع في الأسواق.

وأشاد النائب حازم عويان بإعلان وزير الزراعة بالإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا لدعم صناعة تربية اواجن وحيوانات المزرعة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الإفراج عن 160 ألف طن من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأوضح القصير أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة ، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية للأعلاف.