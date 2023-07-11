ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الإفراج المتواصل عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي هدفه حل أزمة أعلاف الحيوانات لتخفيف عبء تكلفة تربية الماشية عن الفلاحين، ودعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح عويان، في تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى توفير الأعلاف خاصة الذرة والفول الصويا في الأسواق لأنها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار الأعلاف لوقف زيادة أسعار الدواجن وحيوانات المزارع في الأسواق.

وأشاد النائب حازم عويان بإعلان وزير الزراعة بالإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا لدعم صناعة تربية اواجن وحيوانات المزرعة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الإفراج عن 160 ألف طن من مستلزمات الأعلاف  خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأوضح القصير أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف شمل  118 ألف طن من الذرة بحوالي 42مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023)  5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة ، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية للأعلاف. 

أعلاف الحيوانات أعلاف الدواجن الافراج عن الاعلاف البنك المركزي الرقابة على الأسواق السيد القصير وزير الزراعة النائب حازم عويان تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

الأكثر قراءة

غرق طفل فى ترعة بنجع حمادى

فصل التيار الكهربائى عن مدينة الضبعة 4 ساعات

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

التحالف الوطنى يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟