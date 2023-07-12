ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

علف بادي
علف بادي

العلف بادي من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن خاصة في أول مرحلة، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، وذلك عقب الافراجات المستمرة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي في الشركات خلال مستهل التعاملات:

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء12 يوليو 

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النهار جروب 21000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النوبارية 22000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يونيو في شركة أبو غالي 22500 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة نور الإيمان 21000 جنيه للطن.

 بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الأشقاء 22500 جنيه للطن.

قائمة أسعار العلف بادي نامي اليوم الخميس 6 يوليو 2023 بجميع الشركات

أسعار العلف بادي اليوم الجمعة في مستهل تعاملات بورصة الدواجن

أسعار العلف البادي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

بورصة السلع| أسعار العلف بادي تسمين وناهي اليوم الاثنين 19-6-2023

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 12 يوليو 

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الشروق 22500 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النهضة للأعلاف 23000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة مؤسسة العامر 22600 جنيها للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة هنز فيد 21700 جنيها للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الهدي 22600 جنيها للطن 

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الصحابة للإنتاج الداجنى و الأعلاف.

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة نيو هوب إيجيبت 23600 جنيها للطن .

العلف بادي ي أول مرحلة أسعار العلف سعار علف دواجن بادي بادي تسمين بادي تسمين سوبر أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء12 يوليو

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

وزير الخارجية الروسى يصدم العالم بشأن مستقبل الصراع فى أوكرانيا

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟