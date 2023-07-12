أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

العلف بادي من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن خاصة في أول مرحلة، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، وذلك عقب الافراجات المستمرة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي في الشركات خلال مستهل التعاملات:

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء12 يوليو

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النهار جروب 21000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النوبارية 22000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يونيو في شركة أبو غالي 22500 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة نور الإيمان 21000 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الأشقاء 22500 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 21000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الشروق 22500 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة النهضة للأعلاف 23000 جنيه للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة مؤسسة العامر 22600 جنيها للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الثلاثاء في شركة هنز فيد 21700 جنيها للطن .

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الهدي 22600 جنيها للطن

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة الصحابة للإنتاج الداجنى و الأعلاف.

بلغ متوسط أسعار علف دواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 12 يوليو في شركة نيو هوب إيجيبت 23600 جنيها للطن .