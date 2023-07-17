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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ 65 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/202، تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 65 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل  70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار، وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار.

 وتابع "القصير"، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

وزير الزراعة الإفراج الدورى المصرى الف أعلاف قيمتها اختطاف مليون

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