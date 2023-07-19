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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

أعلاف
أعلاف

الأعلاف من أهم منتجات إنتاج الدواجن وأسعارها تنعكس عليها بشكل كبير، فقد شهدت الأسعار مجموعة من التحديات خلال الفترة الماضية، ولكن مع زيادة الأفراجات وضبط الأسواق أصبح هناك استقرار في القطاع الداجني بشكل كبير.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء

 أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر12200 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الذرة صفراء أرجنتيي  اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 12200 جنيها للطن صب أرضه.

 أسعار الذرة صفراء صربي اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الذرة صفراء أمريكي اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر10200 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الذرة صفراء روماني  اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الذرة صفراء بلغاري اليوم الأربعاء 14 يوليو2023 سعر 10200 جنيها للطن صب أرضه.

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أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 28000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار صويا 44 %  اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 27000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (مستورد) اليوم الأربعاء 14 يوليو2023 سعر 28000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار ردة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 10000 جنيها للطن معبأ أرضه.

 أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 42500 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 43500 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعاربذرة فول الصويا  اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 27000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 16500 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الأربعاء 14 يوليو2023 سعر 24000 جنيها للطن معبأ أرضه. 

 أسعار جيلوتين مستورد 60%اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 49000 جنيها للطن معبأ أرضه. 

 أسعار  قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 سعر 7500 جنيها للطن معبأ أرضه. 

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