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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة البرازيلية بـ12700 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 12700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 12700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة الأوكرانية 10600 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، كما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيهًا.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13400 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلي 4% 28500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 29500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، بينما سجل طن صويا فول فات محلي 36500 جنيه أرضه، وصويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، وسجل سعر صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36% 19000 جنيه، بينما بلغ سعر جيلوتين مستورد 48000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلي 10600 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف بادي 21500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 21000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 20800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 20700 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 20500 جنيه. كما سجل طن العلف بياض 17% 20400 جنيه. وسجل سعر طن بياض 16% بـ20300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ20000 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10600جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

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