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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكرانى بـ10300 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق

اعلاف
اعلاف

 شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة  أرجنتيني 12300 جنيه فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 10300 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية 1750 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13000جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، بينما بلغ كسب صويا محلي 44 % 28000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46 % محلى 29000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، وسجل سعر صويا هاى فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، بينما سجل سعر صويا هال فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 19000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلي 10300 جنيه، فيما بلغ جيلوتين محلى 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 21500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 21000 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 20800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 20700 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض 20500 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 20400 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ20300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 20000 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10300 جنيه والارجنتيني والبرازيلي ب12300 أسعار الأعلاف

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