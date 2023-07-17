الذرة البرازيلي بـ 12700 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا في الأسواق اليوم الإثنين، وفقًا لآخر التقارير، بلغ سعر طن الذرة الأرجنتينية 12700 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة البرازيلية 12700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الأوكرانية 10600 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة "حورس" 1900 جنيه، فيما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيه. وسجل سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 13400 جنيه، وسجل سعر بذرة الصويا SB المستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 28500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 29500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه، فيما بلغ سعر صويا فول فات محلي 36500 جنيه. وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محليًا 23800 جنيه. وسجل سعر طن كسب عباد +36% 19000 جنيه.

فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلي 10600 جنيه. وسجل سعر طن جيلوتين محلي 47000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه. وبلغ سعر حمل تبن القمح الجديد 250 جنيهًا.

وسجل سعر طن أعلاف بادي 21500 جنيه، سعر طن العلف نامي 21000 جنيه، وسعر طن العلف ناهي 20800 جنيه، وسعر طن العلف بادي نامي 20700 جنيه، وسعر طن العلف بياض 20500 جنيه، سعر طن العلف بياض 17% 20400 جنيه، سعر طن العلف بياض 16% 20300 جنيه، وسعر طن العلف بياض 14% 20000 جنيه.