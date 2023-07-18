أستاذ زراعة يكشف تفاصيل الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف

علق الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، علي إعلان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن شحنات جديدة من الأعلاف مكونة من 119 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا.

وقال “أبواليزيد” خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، إن الإعلاف تشكل 70% من مدخل دائرة الإنتاج الخاصة بالدواجن، ورأينا أسعار الدواجن تدخل فى منطقة الانخفاض والذى جاء من خلال اتفاقية تم عقدها ما بين منتجى اتحاد الدواجن ووزارة الزراعة والبنك المركزي.

وأضاف: “الإفراج جاء بتمويل دولاري من البنك المركزي بـ65 مليون دولار، بنحو 70 ألف طن من الذرة بـ25 مليون دولار، و29 ألف طن من فول الصويا بنحو 37 مليون دولار بخلاف الإضافات العلفية بقيمة 3 ملايين دولار”، لافتاً إلى أنه في الفترة ما بين منتصف أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 سنجد أن الدولة أسهمت عما يقرب من 6.5 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار، مما يخفض من أسعار الدواجن والأعلاف، كما تم توفير اللقاحات على المستوى المحلي.