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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً في السوق المحلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدواجن، الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ خلال الفترة الماضية وتراجع أسعارها بشكل كبير.

وأضاف أن 75% من تكلفة الإنتاج يتوقف على الأعلاف، وانخفاض أسعارها خلال الفترة الأخيرة كان السبب في انخفاض أسعار الدواجن بشكل عام، مع توافر الذرة الصفراء والصويا.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن ستواصل الانخفاض بعد توقف السوق السوداء التي ظهرت نتيجة قلة كميات الأعلاف، موضحاً أن أسعار العلف انخفضت في الفترة الماضية 35%، ما يشجع المنتجين على زيادة الإنتاج. 

وأوضح أن أسعار الدواجن في الوقت الحالي ومنذ عيد الأضحى انخفضت بنسبة أكثر من 15% من 67 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، ويصل للمستهلك بزيادة تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

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