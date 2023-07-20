ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة فى الدوري المصري 2023

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، هو المتصدر لكل عمليات البحث على جوجل مؤخرا، على الرغم من عدم تأثير نتيجتها على طرفي المواجهة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

المارد الأحمر استطاع خطف لقب الدوري من غريمه التقليدي الزمالك مجددا للمرة الـ43، بينما السماوي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، لأول مرة في تاريخه، بعد 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.

وتظل مباراة الأهلي وبيراميدز، سواء في الدوري أو كأس مصر، أكثر أهمية وتشويقا للجماهير بصرف النظر عن موقف الفريقين في المسابقتين.

ويأتي ذلك، بسبب تواجد بعض نجوم الأحمر السابقين داخل صفوف السماوي مثل الثنائي رمضان صبحي وعبدالله السعيد وغيرهما.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

لو فاتك التريند| الأهلي يتسلم درع الدوري.. وموعد انتهاء الموجة الحارة

أخبار فاتتك| انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأسبوع المقبل.. والأهلى يتسلم درع الدورى

الأهلى يتسلم درع الدورى ‏ويحتفل مع جماهيره باللقب الـ43

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل مواجهة الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، يسبقها استدديو تحليلي خاصة بالمباراة، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وسيدخل المارد الأحمر مواجهة الأحد، من أجل استعادة الانتصارات مجددا، بعد التعادل الإيجابي مع حرس الحدود العائد للقسم الثاني، أمس الأربعاء بهدف لكل فريق، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، والتى شهدت تسليم الأهلي درع الدوري رسميا.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لدى كولر، المدير الفني للسفينة الحمراء، الذي يسعى بكل قوة لإنهاء الموسم محافظا على سجل الأهلي خاليا من الهزائم، حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.

ترتيب الدوري المصري 2023

ويتربع المارد الأحمر على القمة منفردا بلا منافس برصيد 82 نقطة، جمعها من 25 فوز و7 تعادلات، بينما يظل الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، حيث يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري تقام الأربعاء المقبل من الجولة الـ30.

أما السماوي، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، يحاول الحاق أول هزيمة ببطل الدوري وتحقيق ما فشل فيه الآخرين على مدار 33 مباراة سابقة، معتمدا في ذلك على القوة الضاربة المتمثلة في رمضان صبحي وعبدالله السعيد، وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي، وفخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، حصدها من 21 انتصار و7 تعادلات و5 هزائم.

الاهلى الدوري الممتاز بيراميدز موعد مباراة الاهلى وبيراميدز مؤجلات الدوري مباراة الاهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

تشغيل 6 محطات جديدة بالمترو.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

احذروا الموجة اللاهبة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبد العزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق