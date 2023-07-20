موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة فى الدوري المصري 2023

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، هو المتصدر لكل عمليات البحث على جوجل مؤخرا، على الرغم من عدم تأثير نتيجتها على طرفي المواجهة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

المارد الأحمر استطاع خطف لقب الدوري من غريمه التقليدي الزمالك مجددا للمرة الـ43، بينما السماوي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، لأول مرة في تاريخه، بعد 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.

وتظل مباراة الأهلي وبيراميدز، سواء في الدوري أو كأس مصر، أكثر أهمية وتشويقا للجماهير بصرف النظر عن موقف الفريقين في المسابقتين.

ويأتي ذلك، بسبب تواجد بعض نجوم الأحمر السابقين داخل صفوف السماوي مثل الثنائي رمضان صبحي وعبدالله السعيد وغيرهما.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل مواجهة الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، يسبقها استدديو تحليلي خاصة بالمباراة، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وسيدخل المارد الأحمر مواجهة الأحد، من أجل استعادة الانتصارات مجددا، بعد التعادل الإيجابي مع حرس الحدود العائد للقسم الثاني، أمس الأربعاء بهدف لكل فريق، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، والتى شهدت تسليم الأهلي درع الدوري رسميا.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لدى كولر، المدير الفني للسفينة الحمراء، الذي يسعى بكل قوة لإنهاء الموسم محافظا على سجل الأهلي خاليا من الهزائم، حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.

ترتيب الدوري المصري 2023

ويتربع المارد الأحمر على القمة منفردا بلا منافس برصيد 82 نقطة، جمعها من 25 فوز و7 تعادلات، بينما يظل الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، حيث يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري تقام الأربعاء المقبل من الجولة الـ30.

أما السماوي، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، يحاول الحاق أول هزيمة ببطل الدوري وتحقيق ما فشل فيه الآخرين على مدار 33 مباراة سابقة، معتمدا في ذلك على القوة الضاربة المتمثلة في رمضان صبحي وعبدالله السعيد، وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي، وفخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، حصدها من 21 انتصار و7 تعادلات و5 هزائم.