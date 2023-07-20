أخبار فاتتك| انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأسبوع المقبل.. والأهلى يتسلم درع الدورى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مصدر بـ"التعليم": انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تنتهى من أعمال تقدير درجات مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، خلال الأسبوع المقبل.

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الأهلى يتسلم درع الدورى ‏ويحتفل مع جماهيره باللقب الـ43

سلم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، محمد الشناوي، كابتن الفريق، درع الدوري، الذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي.

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تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-7-2023

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 55 جنيهًا.

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"المهن الموسيقية" تُعلن موقفها الأخير من إقامة حفل ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات نهاية الشهر الجاري.

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المستشار محمد ناجى شحاتة: ثورة 30 يونيو انتصرت للنظام على الفوضى

تحدث المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات عن ثورة 30 يونيو، وتعامل الرئيس السيسي مع القضاة، قائلًا إن ثورة 30 يونيو انتصرت للنظام على الفوضى.

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إعلام أوكراني: دوى انفجار قوى فى مدينة لفوف

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارًا قويًا سُمع دويه في مدينة لفوف، فيما لم تنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة.

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