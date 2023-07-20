تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-7-2023

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 55 جنيها وقد تصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها والذي يختلف من منطقة لأخرى، بينما استقرت أسعار بيض المائدة عند الارتفاعات التي سجلها منذ أسابيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي:

أسعار الفراخ اليوم

سعر الداوجن البيضاء: 55 جنيه.

سعر الفراخ الساسو : 100جنيه.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 52 جنيها.

سعر الفراخ البلدي: 95 جنيها.

الدواجن بياض أبيض سلك: 55 جنيها

الفراخ بياض أبيض أرضي: 57 جنيها.

الفراخ بياض أحمر سلك: 60 جنيها.

وشهدت اسعار الدواجن تراجعا ملحوظا مع تراجع أسعار الأعلاف والتي شهدت تراجعا وصل إلى 35%، مما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن بنحو 15% حتى الآن.

يذكر أن إنتاج الدواجن في مصر تراجع من 4.5 مليون إلى 2.5 مليون دجاجة يوميا، كما تراجع إنتاج بيض المائدة أيضًا، وقال ثروت الزيني نائب الأمين العام لمنتجي الدواجن في مصر: «إننا نحتاج 900 ألف طن شهريًا أعلاف لتربية الدواجن، ولابد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنه».

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض: 9 جنيها.

سعر كتكوت ساسو: 9.5 جنيه.

سعر كتكوت بلدى: 7 جنيهات.

سعر فيومى: 9.5 جنيه.

سعر بط مولر: 19 جنيها.

سعر بط مسكوفى: 23 جنيها.

سعر بط بيور: 14 جنيها.

سمان عمر أسبوعين: 7 جنيهات.

سعر كرتونة البيض