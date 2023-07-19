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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المستشار محمد ناجى شحاتة: ثورة 30 يونيو انتصرت للنظام على الفوضى

جريدة الدستور

تحدث المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات عن ثورة 30 يونيو، وتعامل الرئيس السيسي مع القضاة، قائلًا إن ثورة 30 يونيو انتصرت للنظام على الفوضى، وأنقذت مصر من العام الأسود لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أسفرت جرائمها عن كثير من الهدم والتخريب وتهديد كيان المجتمع.

وتابع المستشار شحاتة، خلال حديثه لـ"الدستور": 30 يونيو تمثل لي انتصار النظام على الفوضى، وانتصار سلطات الدولة، وإعادة الهيبة للدولة، والقضاء على الفوضى والهمجية التي كانت منتشرة في المجتمع، لأنها أعادت الأمور لنصابها الطبيعي.

وأوضح: أتذكر أنني كنت في منزلي أشاهد بيان وزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وشعرت وهو يتحدث حينها أن النظام قد عاد للدولة، وحسدته على هدوء أعصابه وقدرته على إعادة الأمور لنصابها، لأن البلد كان يسير نحو مصير مجهول، كما أني لم أكن أتوقع طبيعة الأحداث التالية، بل كنت  أشعر أنني أشاهد لعبة شطرنج.

وأضاف: «ما حدث كان لا بد منه، لأن البلد كان قد وصل لمرحلة أنه لا يوجد بها سلطان، والدليل أنه في سُنة حكم الجماعة كان استقبال أي سفير من دولة أجنبية يتم في المقطم، حيث مقر الإخوان، والجميع شاهد الحوارات التي كان يلقي فيها المعزول محمد مرسي خطابه وبجواره مرشد الجماعة يلقنه الكلام».

وعن تعامل الرئيس السيسي مع القضاة قال: «منذ اليوم الأول للرئيس السيسي وهو يطالب بفصل السلطات عن بعضها، ويقوم بذلك على أكمل وجه منذ توليه رئاسة البلاد، وكمواطن، شعرت بأن غُمة الإخوان قد انزاحت، فقد كان حكمهم سنة سوداء على مصر بأكملها، فمن الخطورة أن يتحكم بالناس مجموعة من الدهماء، حتى إننا كنا نرى أناسًا محترمين يقبض عليهم في التحرير ويعذبون لأنهم يعملون في أمن الدولة، كما أن هناك مقرًا في الميدان كانت مهمته محاسبة رجال القضاء والضباط، ولم تكن هناك أي سلطة لمحاسبتهم».

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