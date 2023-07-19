مصدر بـ"التعليم": انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، تنتهى من أعمال تقدير درجات مواد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خلال الأسبوع المقبل.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح، تبدأ عمليات مراجعة الدرجات وجمع درجات أسئلة "البابل شيت، والأسئلة المقالية"، استعدادًا لإعلان النتيجة بداية الشهر المقبل.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة عن نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من ناحية أخرى، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022/2023، مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و23 يوليو والامتحانات واجب قومى ووطنى ولا إجازات فيها.

وتختتم غدًا الخميس، امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية ، (والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية )، وطلاب الصف الأول الثانوي العام فى مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام فى مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وتستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد حسب التخصصات وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.