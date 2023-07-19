ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية" تُعلن موقفها الأخير من إقامة حفل ترافيس سكوت

ترافيس
ترافيس

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات نهاية الشهر الجاري.

وقال "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا جديد بخصوص حفل المطرب ترافيس سكوت، مشيرًا إلى أن النقابة عند موقفها من بيانها الأخير الصادر أمس.

وتابع أن تصريح النقابة للحفلات له ضوابطه وقنواته الشرعية ومنها آليات الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور والحفاظ على معايير السلامة.

وأكد أن تصريحات الفنان مصطفى كامل الأخيرة، تعد تأكيدًا على البيان الصادر سلفًا، ولكن في حالة الحصول على التصاريح الأمنية وكافة المعايير سيكون هناك وضع آخر.

الدكتور محمد عبد الله التصاريح الامنية إلغاء حفل ترافيس سكوت المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل إلغاء حفل ترافيس

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

مهاجمو الزمالك يشكون من انتقادات أوسوريو.. والإدارة تبقى على مساعديه

وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

إمام عاشور يحتفل مع جماهير ولاعبى الأهلى بالدورى 43 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق