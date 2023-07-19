"المهن الموسيقية" تُعلن موقفها الأخير من إقامة حفل ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات نهاية الشهر الجاري.

وقال "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا جديد بخصوص حفل المطرب ترافيس سكوت، مشيرًا إلى أن النقابة عند موقفها من بيانها الأخير الصادر أمس.

وتابع أن تصريح النقابة للحفلات له ضوابطه وقنواته الشرعية ومنها آليات الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور والحفاظ على معايير السلامة.

وأكد أن تصريحات الفنان مصطفى كامل الأخيرة، تعد تأكيدًا على البيان الصادر سلفًا، ولكن في حالة الحصول على التصاريح الأمنية وكافة المعايير سيكون هناك وضع آخر.