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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتسلم درع الدورى ‏ويحتفل مع جماهيره باللقب الـ43

محمد الشناوي يحمل
محمد الشناوي يحمل درع الدوري

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتسليم محمد الشناوي كابتن الفريق درع الدوري، والذي يحمل رقم ٤٣ في تاريخ النادي.

وقام الشناوي برفع درع الدوري برفقة زملائه من لاعبي الفريق في ‏احتفالية كبيرة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣٣ لبطولة ‏الدوري.‏

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز بعد موسم استثنائي شهد نجاحات كبيرة ونتائج مميزة ‏للفريق على الصعيدين المحلي والقاري.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة ضمن الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

الاهلى الدورى المصرى تسليم درع الدوري الأهلي يتسلم درع الدوري ‏ويحتفل مع جماهيره باللقب الـ43

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