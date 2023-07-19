تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

استنكر الإعلامي تامر أمين، الصورة المتداولة لدرع الدوري المصري، وهو موضوع داخل كيس بلاستيك أسود، قائلًا: "الصورة لا تصح من اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية".



وقال أمين، خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن الصورة التي ظهر بها درع الدوري بهذا الشكل أمام العلن مهينة وغير لائقة، مردفا: "الدوري العام أهم بطولة محلية ينظمها الاتحاد ورابطة الأندية، ومعاملة درع الدوري العام بهذا الشكل غير لائقة".



وكشف عن أن البرنامج تواصل مع رابطة الأندية المسئولة عن تسليم الدرع اليوم، قبل الهواء، للسؤال عن حقيقة الصور، واتضح كما روى القصة أن أحد المندوبين كان لا يريد أن يثير الجدل خلال نقل الكأس داخل الاستاد أمام الجماهير واقترح تلك الفكرة.

https://fb.watch/lT_5TmkwVN/?mibextid=qC1gEa