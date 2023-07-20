لو فاتك التريند| الأهلي يتسلم درع الدوري.. وموعد انتهاء الموجة الحارة

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت الأخبار بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

الأهلي يتسلم درع الدوري ‏ويحتفل مع جماهيره باللقب الـ43

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتسليم محمد الشناوي، كابتن الفريق، درع الدوري، الذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي.. للمزيد اضغط هنا.

"إكسترا نيوز" تستعرض مواعيد فعاليات مهرجان العلمين

وقدمت فضائية "إكسترا نيوز "، تقريرًا عن أبرز الفعاليات في مهرجان العلمين، ومنها مواعيد حفلات النجوم في المهرجان، ويحيي الفنان تامر حسني حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 21 من يوليو، على مسرح الأرينا في العلمين الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة مستمرة في ارتفاعها، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة في الظل.. للمزيد اضغط هنا.

لحظات توقفت فيها التكييفات والمراوح.. لماذا انقطعت الكهرباء عن المحافظات أمس؟

في الوقت الذي تتعرض البلاد فيه لموجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، والتي جعلت بحكم ذلك لا صوتًا يعلو فوق صوت تشغيل أجهزة التكييف والمراوح بكل منزل ومنشأة، تعرضت العديد من محافظات مصر في الساعات الأخيرة لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي لعدة دقائق، أثار قلق وإزعاج المواطنين حيث توقفت معه أجهزة التكييف والمراوح وأصبحوا في لحظات ضحايا نيران درجات الحرارة دون أدوات مواجهة.. للمزيد اضغط هنا.