"إكسترا نيوز" تستعرض مواعيد فعاليات مهرجان العلمين

قدمت فضائية "إكسترا نيوز "، تقريرًا عن أبرز الفعاليات في مهرجان العلمين، ومنها مواعيد حفلات النجوم في المهرجان.

- مواعيد حفلات الفنانين في المهرجان

يحيي الفنان تامر حسني حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 21 من يوليو، على مسرح الأرينا في العلمين الجديدة.

كما يحيي الفنان أحمد سعد سهرة فنية فى مهرجان العلمين الجديدة 27 يوليو الأربعاء.

كما يحيي كل من الفنانين اللبنانيين نانسي عجرم وراغب علامة، حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة، يوم 28 من شهر يوليو الجاري.

وتقيم فرقة كاريوكي حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة، يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.