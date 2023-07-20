وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان موقف سرفيس المريوطية الجديد (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلى القطاع المغطي لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات إنجاز الأعمال.

وخلال تفقدهما منشآت مجمع المواقف الجديد، أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية المشروع في تحسين حركة المرور بالمحافظة، والذي يخدم مخطط الدولة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتكامل مع المظهر الحضاري للمناطق السياحية المحيطة بها.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الهدف العام لإنشاء تلك المواقف هو القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، والتي عانت منها المحافظات لفترات طويلة، وزيادة أعمال الرقابة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الموحدة، والتي تحددها أجهزة الدولة ومنع حالات استغلال الركاب.

وشدد آمنة على الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة التكدس، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

من جهته، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يأتي ضمن أعمال مشروع تطوير أعلى القطاعات المغطاة لترعة المريوطية بين شارعيّ الهرم وفيصل، والذي يمكن أجهزة المحافظة من إحكام سيطرتها على حركة سيارات السرفيس ومنع الانتظار العشوائي لها، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لاستيعاب الحركة المرورية قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بعد دخوله الخدمة، لينضم إلى شبكة المواقف وساحات الانتظار التي أنشأتها المحافظة بعد افتتاح مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي وموقف الرماية الجديد، والتي من شأنها تحقيق نقلة حضارية شاملة في أعمال انتظار السيارات ومواقف السرفيس، إلى جانب ما ينتظر من افتتاح لعدد من المواقف وساحات الانتظار الأخرى وتطبيق مخطط مروري شامل للنهوض بالحركة المرورية عند تقاطع المريوطية مع الطريق الدائري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه روعي في تنفيذ الموقف توفير الخدمات والتسهيلات لمرتاديه، لتلافي الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبرى المنشية، حيث استمعا لشرح حول مخطط أعمال التطوير، والتي من المنتظر أن تضيف قيمة تنموية مستدامة من خلال ما ستضمنه من مواقف إضافية وساحات انتظار ومناطق ترفيهية لخدمة المناطق السكنية ومرتادي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

كما تابع اللواء هشام آمنة، واللواء أحمد راشد، انتهاء أعمال رفع المخلفات بأرض الشونة بمنطقة كعابيش بحي الهرم بإجمالي كميات بلغت حوالي 317 ألف طن، حيث وجها رئيس حي الهرم بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالرقابة والمتابعة الدورية لمنع تراكم أي مخلفات جديدة بالمنطقة بعد رفع المخلفات وضبط أية حالات لإلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.