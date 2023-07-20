"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة مستمرة في ارتفاعها، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة في الظل.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن كافة أنحاء الجمهورية تشهد درجة حرارة أعلى من معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت أن هناك ارتفاعًا واضحًا في نسبة الرطوبة، حيث تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 85%، وهو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن الأجواء مائلة للحرارة رطبة ليلًا، معلقة: "الموجة الحارة مستمرة معنا على مدار الأسبوع المقبل".

- درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 37، الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 38، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 24

مطروح العظمى 31، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 29

الغردقة العظمى 41، الصغرى 25

أسيوط العظمى 41، الصغرى 27

سوهاج العظمى 42، الصغرى 27

قنا العظمى 43، الصغرى 29

الأقصر العظمى 43، الصغرى 30

أسوان العظمى 44، الصغرى 30