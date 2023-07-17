جدول مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية بالسعودية 2023

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية بالسعويدة 2023، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة، بعدما انتهى الفارس الأبيض من مبارياته فى بطولة الدورى، باحتلال المركز الثالث فى المسابقة، وفقد لقبه الذى يحمله فى أخر نسختين بالدورى.

وتعادل الزمالك فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام فاركو بهدفين لكل فريق، وقبلها منى بخساراة كبيرة أمام الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مباريات الزمالك فى البطولة العربية بالسعودية 2023

يشارك الزمالك فى البطولة العربية للأندية، والتي تقام فعالياتها بالمملكة العربية السعودية أواخر يوليو الجارى، بوصفه بطلًا للدوري المصري، حيث يقع الزمالك فى المجموعة التى تضم الشباب والنصر السعوديين واتحاد المنستير التونسي.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

يستهل الزمالك مبارياته فى البطولة العربية بمواجهة اتحاد المنستير التونسى فى السادسة من مساء الجمعة 28ـ7ـ2023، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، فى مباراة الجولة الأولى.

فيما يلتقى الزمالك فريق الشباب السعودى فى السادسة من مساء يوم الاثنين 31ـ7ـ2023 على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية فى مباراة الجولة الثانية.

ويختتم الزمالك مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة فريق النصر السعودى فى السادسة من مساء يوم الخميس 3ـ8ـ 2023.

حصاد الزمالك فى الدورى 2023

فشل الزمالك فى المحافظة على لقب بطولة الدورى والذى يحمل لقبه في آخر نسختين، واكتفى الزمالك بتحقيق المركز الثالث فى البطولة، بعدما جمع 60 نقطة من الفوز فى 17 مباراة والتعادل فى 9 مباريات، والخسارة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 62 هدفًا، وسكنت شباكه 36 هدفًا.

صفقات الزمالك فى البطولة العربية

حتى الآن لم يبرم الزمالك أى صفقة تساعد الفريق فى المنافسة على لقب البطولة العربية، وذلك للازمة المالية التى يمر بها الزمالك، وايقاف القيد للفريق الأبيض من قبل الفيفا، لحين تسديد 1.4 مليون دولار لفريقسبورتنج لشبونة البرتغالى، لتخلف الزمالك عن تسديد باقى مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرزاق شيكابالا من لشبونة للزمالك.

وقام الزمالك بإعادة الثلاثى محمود علاء ويوسف أوباما وحمدى علاء من الإعارات للقلعة البيضاء لمساعدة الفريق فى البطولة العربية.