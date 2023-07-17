أول قرار من أوسوريو بعد تعادل الزمالك مع فاركو

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأبيض راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مباراة فاركو.

وكان الزمالك قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، لينهي المسابقة في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا لخوض البطولة العربية التي ستقام في السعودية أواخر الشهر الجاري.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة يوم الجمعة الموافق 28 يوليو.