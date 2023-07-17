ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول قرار من أوسوريو بعد تعادل الزمالك مع فاركو

أوسوريو
أوسوريو

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأبيض راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مباراة فاركو.

وكان الزمالك قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، لينهي المسابقة في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا لخوض البطولة العربية التي ستقام في السعودية أواخر الشهر الجاري.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة يوم الجمعة الموافق 28 يوليو.

أوسوريو الزمالك الزمالك فاركو الدورى المصرى

الأكثر قراءة

كليات الذكاء الاصطناعى هى الأبرز.. 13 نصيحة يقدمها خبير تربوى أثناء اختيار الكلية المناسبة

أول قرار من أوسوريو بعد تعادل الزمالك مع فاركو

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى محافظات مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 واعتمادها رسميا

بريطانيا: انضمامنا لمجموعة الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ دفعة لاقتصاد بلادنا

خبير استراتيجى: الصين لها دورًا كبيرًا بحل الأزمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز