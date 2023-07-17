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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف تيرى رجل مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى

سيف تيري
سيف تيري

حصد الدولي السوداني سيف تيري، مهاجم فريق فاركو، جائزة رجل مباراة الزمالك وفاركو التي جمعت الفريقين مساء الأحد، في ختام مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

وتعادل الزمالك وفاركو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري.

وتمكن سيف تيري من تسجيل الهدف الأول لفريق فاركو في الدقيقة 60 من عمر المباراة قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 ليحوّل تأخر فريقه بهدفين دون رد إلى تعادل بهدفين لكل فريق.

واحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما تواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

 

سيف تيري الزمالك الزمالك مع فاركو فاركو الدورى المصرى

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