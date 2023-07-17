مدرب فاركو: مواجهة الزمالك كانت صعبة.. وحاولنا الفوز بالمباراة

علق برونو روماو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على تعادل فريقه أمام الزمالك بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وقال روماو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة ونجحنا في الاستعداد لها بشكل جيد وتحديدًا الشوط الأول كنا نحاول اللعب بشكل متوازن ولكن سكن مرمانا هدفين ولكن نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني وسجلنا هدفين وكان بالإمكان تسجيل هدف ثالث وسيطرنا على مفاتيح لعب نادي الزمالك".

وأضاف: "الفريق يعاني من غيابات وتحديدًا وسط الملعب اغلب اللاعبين غائبين عن المباراة وكان تواجد روقا وسيطرته على وسط الزمالك أمر مزعج لنا ولكن نجحنا في السيطرة خلال مجريات المباراة".

وأوضح: "الشوط الثاني كنا نحاول نستمر على المحاولات ولعبنا 4/4/2 وخلقنا فرص وتمكنا من الضغط على لاعبي الزمالك ".

وأكمل: "تعليماتي للاعبين كانت هجومية نحاول اللعب خلف لاعبي الزمالك واستخدام المساحات اللي في خط دفاعهم".

واستطرد: "حاولنا إحراز الهدف الثالث وحصد الثلاث نقاط حاولنا ونجحنا في تسجيل هدفين وكان من الصعب التراجع وكان لابد أن نستمر في الضغط على المنافس".